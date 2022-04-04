Смертельное ДТП в Яремче: виновником аварии оказался нетрезвый инспектор криминального отдела в Житомирской области. ФОТО

21:37 06 июля Киев, Украина

Сегодня утром на территории горсовета в Яремче, по улице Свободы произошло смертельное ДТП при участии легкового автомобиля и мотоцикла. Водитель мотоцикла погибла на месте аварии.

Об этом сообщает Ивано-Франковская Национальная Полиция.





Авария произошла шестого июля в 7:15 на дороге Н-09. Как установили правоохранители, 25-летний водитель Volkswagen Touareg двигался в направлении Микуличин, но на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Вследствие такого маневра автомобиль столкнулся с мотоциклом Bajaj Pulsar NS200. Мотоциклом управляла 32-летняя жительница Киева, которая от полученных травм погибла на месте аварии. Девушку звали Денисенко Елена.

Водитель автомобиля, житель Киева, не травмировался, в машине ехал сам. У него была взята кровь на проверку состояния опьянения. Результат подтвердил, что он находился в нетрезвом состоянии - 1,19 промилле.

По неподтверждённой информации за рулём Volkswagen Touareg с номером ВХ7575СТ находился сын начальника Отдела государственного экологического надзора (контроля) ПЗФ, лесов и растительного мира Государственной экологической инспекции Полесского округа Антонюка Руслана Сергеевича - Антонюк Сергей Русланович. Который также занимает высокую должность - старший инспектор криминалистического отдела СУ ГУНП в Житомирской области.

Судя по всему, нарушение ПДД у отца и сына в крови, как и превышенные промилли алкоголя: у самого Руслана Сергеевича за плечами два открытых производства по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения.

У сына - два исполнительных производства: первый - 2019 года, второй - 2020. Категория взыскания штрафов как и у отца - по делам об административных правонарушениях в сфере безопасности дорожного движения

Также Антонюк Сергей Русланович проходит по подозрению в деле о торговле людьми. Дело открыто в Оболонском районном суде города Киева. Дело № 756/3304/21. Назначено к судебному разбирательству 19.07.2021 на 11:00

К слову, отец - Антонюк Руслан Сергеевич, был помошником депутата - Данилова Виталия Богдановича от ВО "Батькивщина", а также ипотекодержателем квартиры на Оболонской набережной в Киеве общей площадью 135,9 кв м, стоимостью около 13 млн грн.



По факту аварии следователями начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Водитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.



Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства.

По словам свидетелей, водитель находился в состоянии наркотического и / или алкогольного опьянения и пытался избежать медицинского осмотра, но благодаря присутствующим неравнодушным удалось проконтролировать этот процесс.