Смертельное ДТП в Крыму: пьяный водитель наехал на группу детей

Новости Крыма: Автомобиль ВАЗ под управлением пьяного водителя, вылетел на тротуар и сбил троих детей. Один ребенок умер на месте, двое госпитализированы с травмами.
Отмечается, что смертельное ДТП произошло вечером 13 августа в поселке Новосельцево в Джанкойском районе Крыма.
Как оказалось, водитель не имел при себе водительского удостоверения - в 2016 году Джанкойским районный судом он был лишен права управления сроком на 18 месяцев. Во время инцидента водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, по факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
Кроме того, по факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.
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