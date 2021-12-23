Смертельное ДТП в Крыму: пьяный водитель наехал на группу детей

16:26 14 Август Киев, Украина

Новости Крыма: Автомобиль ВАЗ под управлением пьяного водителя, вылетел на тротуар и сбил троих детей. Один ребенок умер на месте, двое госпитализированы с травмами.

Отмечается, что смертельное ДТП произошло вечером 13 августа в поселке Новосельцево в Джанкойском районе Крыма.

"Водитель 1986 года рождения, двигаясь со стороны полевой автодороги Светлое - Новосельцево в направлении дороги Азовское - Любимовка наехал на насыпь грунта, а затем выехал на тротуар, где сбил трех детей 2010, 2016 и 2018 годов рождения. Четырехлетняя девочка погибла, еще две девочки получили травмы и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как оказалось, водитель не имел при себе водительского удостоверения - в 2016 году Джанкойским районный судом он был лишен права управления сроком на 18 месяцев. Во время инцидента водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.



Кроме того, по факту нахождения на проезжей части дороги препятствия в виде насыпи грунта вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования.