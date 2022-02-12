Смертельное ДТП в Кривом Роге: сотруднику полиции грозит до 8 лет тюрьмы

Часто в зарубежных фильмах показывают, как полиция, преследуя преступника, крушит на своем пути всё. Но это кино. В жизни, особенно в жизни украинского полицейского, всё совсем иначе. За неосторожное поведение во время задержания он может поплатиться свободой.

Зато не на службе любой полицейский (как и любой чиновник) становится обычным гражданином со всей вытекающей из этого ответственностью. Как стало известно из сообщения пресс-службы Госбюро расследований (ГБР), оперуполномоченному из Криворожского райуправления полиции сообщено о подозрении в совершении ДТП, в котором погиб 40-летний мужчина.

Сразу следует указать, что правонарушение полицейский совершил не в служебное время. Это случилось 26 октября 2021 года. Полицейский, управляя собственным автомобилем Chevrolet, нарушил ПДД и выехал на встречную полосу. В результате неосторожного маневра он задел автомобиль Таврия, который отбросило на "встречку". Там Таврия попала под маршрутный автобус. Водитель Таврии скончался а месте, оставив пятеро сирот и вдову.

Также в ДТП были повреждены еще два автомобиля.

Полицейский, создавший эту аварийную ситуацию, подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК). Эта статья предусматривает как наказание до 8 лет тюремного заключения с лишением водительских прав на три года. Хотя это будет уже не так важно для осужденного.