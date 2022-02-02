Смертельное ДТП в Киеве с участием мотоциклиста

В Соломенском районе Киева на проспекте Любомира Гузаря произошло смертельное ДТП с участием мотоциклиста и пешехода.
Об этом говорится в сообщении в Telegram канал "Стражи эспрессо".
Мотоциклист с пассажиром ехали в направлении Борщаговки, в это время пешеход пытался перебежать дорогу на остановку скоростного трамвая в неустановленном для этого месте.
Произошел наезд, в результате которого пешеход (1967 г.р.) и мотоциклист (1997 г.р.) погибли на месте, пассажира пытались спасти, однако он умер в карете скорой помощи.
Свидетели говорят, что скорость движения мотоцикла перевалила за 100 км/ч.
Следует отметить, что ужасное ДТП произошло рядом с подземным переходом, которым пешеход, к сожалению, не воспользовался.
Об этом говорится в сообщении в Telegram канал "Стражи эспрессо".
Мотоциклист с пассажиром ехали в направлении Борщаговки, в это время пешеход пытался перебежать дорогу на остановку скоростного трамвая в неустановленном для этого месте.
Произошел наезд, в результате которого пешеход (1967 г.р.) и мотоциклист (1997 г.р.) погибли на месте, пассажира пытались спасти, однако он умер в карете скорой помощи.
Свидетели говорят, что скорость движения мотоцикла перевалила за 100 км/ч.
Следует отметить, что ужасное ДТП произошло рядом с подземным переходом, которым пешеход, к сожалению, не воспользовался.
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