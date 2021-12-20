Смертельное ДТП в Киеве: переход трассы в неположенном месте привел к гибели двух человек. Видео

08:44 17 Декабрь Киев, Украина

В ночь на 17 декабря на Брест-Литовском шоссе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

По словам водителей, они на двух грузовых Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только что проехали КПП. Внезапно слева направо по ходу движения машин на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой.

В результате наезда оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.

Безопасный пешеходный переход находился примерно в ста метрах от места ДТП.
 
На месте работают следователи.
 
 