Смертельное ДТП в Киеве: переход трассы в неположенном месте привел к гибели двух человек. Видео

В ночь на 17 декабря на Брест-Литовском шоссе в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
По словам водителей, они на двух грузовых Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только что проехали КПП. Внезапно слева направо по ходу движения машин на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой.
В результате наезда оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.
Безопасный пешеходный переход находился примерно в ста метрах от места ДТП.
По словам водителей, они на двух грузовых Renault Master выезжали из Киева в направлении Ужгорода и только что проехали КПП. Внезапно слева направо по ходу движения машин на дорогу выбежали двое мужчин. Один из них попал под один грузовик, другой под другой.
В результате наезда оба пешехода получили травмы, несовместимые с жизнью.
Безопасный пешеходный переход находился примерно в ста метрах от места ДТП.
На месте работают следователи.
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