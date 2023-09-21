Смертельное ДТП в Черногории: 2 человека погибли, среди пострадавших украинцы

12:47 21 сентября Киев, Украина

В населенном пункте Обзовице в Черногории пассажирский автобус сорвался с дороги в обрыв. Жертвы аварии – гражданин Великобритании, и 19-летняя гражданка Черногории.

Пострадали 22 человека, среди нескольких пострадавших граждан Украины один получил тяжелые телесные повреждения и находится в очень тяжелом состоянии в реанимации. Ему ампутировали левую конечность.

Водитель автобуса тоже попал в больницу с тяжелыми травмами. Местная полиция подозревает его в нарушении безопасности дорожного движения и ведет расследование. Официально водитель задержан, но пока что находится в медицинском учреждении.