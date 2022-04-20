Смертельное ДТП на трассе Сарны-Ровно

08:25 23 ноября Киев, Украина

Водитель легкового автомобиля на трассе Сарны-Ровно не справился с управление и врезался в дерево. В салоне автомобиля находилось трое пассажиров. Прибывшим на место аварии спасателям, пришлось разрезать авто, чтобы достать пострадавших.

Об этом сообщили в полиции Ровенской области.