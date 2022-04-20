Смертельное ДТП на трассе Сарны-Ровно

Водитель легкового автомобиля на трассе Сарны-Ровно не справился с управление и врезался в дерево. В салоне автомобиля находилось трое пассажиров. Прибывшим на место аварии спасателям, пришлось разрезать авто, чтобы достать пострадавших.
Об этом сообщили в полиции Ровенской области.
19-летний водитель погиб на месте. Трое его товарищей, примерно одного возраста, выжили. Впрочем, ребята имеют многочисленные травмы. Сейчас они в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Почему водитель не справился с управлением, как и то, были ли участники ДТП трезвые, сейчас выясняет полиция.
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