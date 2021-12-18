Смертельное ДТП с участием АЗЛК 412 и мотоцикла BMW

13:11 06 Апрель Киев, Украина

Киевская следственная группа выясняет причины смертельного ДТП на Киевщине, в котором учавствовали два транспортных средства: автомобиль АЗЛК 412 и мотоцикл BMW.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области в Facebook.



Так, ДТП произошло около 20.00 на 44 км автодороги Киев — Одесса в селе Ксаверовка Киевской области. Столкнулись автомобиль АЗЛК 412 и мотоцикл BMW.



В результате происшествия водитель мотоцикла BMW, от полученных травм погиб на месте. Кроме того, 26-летняя пассажирка мотоцикла и 19-летний пассажир автомобиля были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести.



Патрульные обеспечивали охрану места происшествия и регулировали дорожное движение до приезда следователей, которые установят все детали события. На месте работали медики.