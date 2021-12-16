Смертельное ДТП с участием BMW X5 и скутера Suzuki: погиб курьер Glovo

13:02 09 Апрель Киев, Украина

Водителю BMW X5, сбившему насмерть водителя скутера службы доставки еды Glovo, грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 апреля около 17:15 на улице Стуса во Львове. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "BMW", которым управлял 27-летний житель Львова и скутер "Suzuki" под управлением 58-летней львовянки. В результате ДТП скутеристка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.



Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.



Полиция Львовщины призывает водителей при управлении транспортными средствами тщательно соблюдать требований Правил дорожного движения, не превышать скорость и следить за дорогой. Водителей двухколесного транспорта просят быть внимательными на проезжей части, а в темное время суток - иметь на одежде, а также и на велосипедах, скутерах и мотоциклах светоотражающие элементы.