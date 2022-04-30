Смертельное ДТП при участии легкового Volkswagen и грузового Renault - погибли три человека. ФОТО

13:54 29 июля Киев, Украина

Несколько часов назад на трассе  "Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка", что на Черкащине, произошло лобовое столкновение легковушки и грузовика. Водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались мгновенно.
 
Трагедия произошла возле села Малая Севастьяновка, Христиновской территориальной общины Уманского района.
 
Об этом сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области.

По предварительной информации 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.
 
Фото: Смертельное ДТП на Черкащине 01
Фото: Смертельное ДТП на Черкащине 02
Фото: Смертельное ДТП на Черкащине 03