Смертельное ДТП под Киевом: грузовик переехал двоих человек на мопеде

10:11 09 июля Киев, Украина

На трассе Киев-Ковель в направлении города Житомир водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную и угодил под колеса грузовика, водитель и пассажир двухколесного транспортного средства погибли на месте.

Об это сообщает патрульная полиция Киевской области в пятницу, 9 июля.





Указано, что авария произошла около 4:00 на 44 километре трассы в направлении города Житомир.

Очевидцы утверждают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Все обстоятельства произошедшего установят следователи.