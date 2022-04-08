Смертельное ДТП под Киевом: грузовик переехал двоих человек на мопеде

На трассе Киев-Ковель в направлении города Житомир водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную и угодил под колеса грузовика, водитель и пассажир двухколесного транспортного средства погибли на месте.
Об это сообщает патрульная полиция Киевской области в пятницу, 9 июля.
Указано, что авария произошла около 4:00 на 44 километре трассы в направлении города Житомир.
Очевидцы утверждают, что у мопеда не работал ближний свет фар. Все обстоятельства произошедшего установят следователи.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии