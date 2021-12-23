Смертельное ДТП под Фастовом

13:16 23 Декабрь Киев, Украина

В поселке Боровая Фастовского района произошло смертельное ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киевской области.



55-летний водитель автомобиля Nissan Teana не справился с управлением и совершил наезд на местную жительницу.



От полученных травм 54-летняя женщина скончалась на месте происшествия.



Во время медицинского обследования водитель был трезв. Его автомобиль помещен на площадку временного содержания.



На месте происшествия работали работники сектора реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа Фастовского районного управления полиции.



Следователи Фастовского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.