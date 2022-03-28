Смертельное ДТП по вине прокурора, погибли два человека

20:08 02 ноября Киев, Украина

На Черниговщине по вине прокурора погибли два человека. Госслужащий на своем автомобиле Acura выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Происшествие случилось около 9:00 утра вблизи пгт Березна, об этом сообщила пресс-служба ГБР.





Следователи ГБР задержали правоохранителя в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч. 3 ст.286 УК Украины). Также готовится ходатайство об избрании прокурору меры пресечения в виде содержания под стражей.



В случае доказательства вины задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.