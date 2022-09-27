Смертельное ДТП на трассе М03: легковой автомобиль "ушел под фуру"

На автотрассе М03 ночью, 3 ноября, произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль врезался в грузовую фуру.

В Полтавской области на трассе Борисполь — Полтава в районе села Абазовка случилось дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. На место происшествия сразу были направлены полиция, медики экстренной помощи и спасатели ГСЧС Полтавской области.

Автомобиль Skoda, двигаясь в одном направлении с грузовиком по трассе М03 врезался в грузовик. Skoda Octavia двигалась на большой скорости, после столкновения кузов автомобиля Skoda оказался под грузовиком. Он буквально "ушел под фуру". В результате удара, один человек сразу же погиб на месте, второго с тяжелыми травмами и в критическом состоянии госпитализировали. В салоне находились двое людей: водитель-мужчина и пассажирка.

Спасатели ЧС вынуждены были прибегнуть к спецтехнике, чтобы можно было освободить тела из покореженного и смятого автомобиля.

На месте ДТП полиция устанавливает причины и обстоятельства несчастного случая.