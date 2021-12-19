Смертельное ДТП на трассе «Киев-Чоп»: водитель не выжил, еще одна жертва доставлена в реанимацию (ФОТО)

В районе села Грушвица Ровненской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Renault: Машина вылетела в кювет, есть пострадавшие.

Об этом стало известно из сообщения отдела коммуникации полиции в Ровненской области.

На звонок, который поступил на линию в 03:45, 21 ноября, выехали следственно – оперативная группа, спасатели ГУ ГСЧС в Ровненской области и экстренная медицинская помощь.

По прибытии на место происшествия было установлено, что водитель легкового автотранспорта Renault Kоleos, 1991 года рождения, двигался в направлении Дубно по автодороге «Киев-Чоп». Мужчина легковушки не смог справиться с управлением и машину вынесло влево, в сторону кювета — кроссовер перевернулся. При падении кроссовера водитель выпал из машины. Мужчина не выжил.

В салоне автомобиля находилась девушка 30 лет, жительница села Тараканов Дубенского района. В результате дорожного происшествия девушка получила перелом руки и закрытую черепно-мозговую травму. От полученных травм пострадавшую работники экстренной помощи отвезли в больницу.

Полиция расследует обстоятельства ДТП.