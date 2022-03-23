Смертельное ДТП на Ровенщине: столкнулись два авто, погиб человек

На автодороге «Устилуг-Луцк-Ровно» произошло смертельное ДТП, автомобиль Renault Megane выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.
Один человек погиб, четверо с травмами доставлены в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Отмечается, что в результате ДТП погиб пассажир автомобиля Renault - 53-летняя жительница Николаевской области, а также были травмированы еще двое пассажиров этой же легковушки. Кроме того, пострадали оба водителя. Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование.
Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.
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