Смертельное ДТП на Ровенщине: столкнулись два авто, погиб человек

07:42 25 июня Киев, Украина

На автодороге «Устилуг-Луцк-Ровно» произошло смертельное ДТП , автомобиль Renault Megane выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz.

Один человек погиб, четверо с травмами доставлены в больницу, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

«24 июня на автодороге возле села Заря 36-летняя жительница Николаевской области, управляя автомобилем Renault Megane, по неустановленным пока причинам выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Mercedes-Benz E 200 под управлением 45-летнего жителя Львовщины. От удара транспортные средства вылетели в кювет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погиб пассажир автомобиля Renault - 53-летняя жительница Николаевской области, а также были травмированы еще двое пассажиров этой же легковушки. Кроме того, пострадали оба водителя. Все пострадавшие с различными травмами госпитализированы в больницу.



По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование.



Полиция устанавливает все обстоятельства смертельного ДТП.