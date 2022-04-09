Смертельное ДТП на Окружной Киева

09:00 13 ноября Киев, Украина

ДТП с четырьмя смертями произошло на Окружной в Киеве. По оперативным данным водитель автомобиля вылетел на тротуар и врезался в находящийся рядом киоск.

Об этом сообщает сообщество "Киев Сейчас" в Telegram.

По предварительным данным, четыре человека погибли, один травмирован. Однако, информация еще уточняется.

На месте уже скорая и полиция.

Подробности смертельной аварии выясняются.

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