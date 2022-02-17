Смертельное ДТП на окраине столицы. Количество жертв выясняется

Во время лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем и последующего его возгорания, среди пассажиров легковушки не выжил никто. Точное количество погибших выясняют медики и полиция.
Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.
По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская".
По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская".
Как отмечет издание, пока неизвестно сколько людей сгорело заживо в легковушке.
На месте работают пожарные, которые гасят огонь. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.
Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, в результате ДТП на Житомирском шоссе движение затруднено в обоих направлениях.
На месте работают пожарные, которые гасят огонь. Также работает следственно-оперативная группа, которая выясняет все обстоятельства ДТП.
Как сообщает патрульная полиция Киева в Telegram, в результате ДТП на Житомирском шоссе движение затруднено в обоих направлениях.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии