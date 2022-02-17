Смертельное ДТП на окраине столицы. Количество жертв выясняется

08:37 24 Май Киев, Украина

Во время лобового столкновения грузовика с легковым автомобилем и последующего его возгорания, среди пассажиров легковушки не выжил никто. Точное количество погибших выясняют медики и полиция.

Об этом сообщает "Магнолия-ТВ" в Facebook.



По предварительной информации, водитель грузовика ехал в направлении метро "Житомирская".

"Водитель снес металлический отбойник и вылетел на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с легковушкой. От столкновения легковой автомобиль оказался под тягачом. После чего раздался взрыв и вспыхнул грузовик. В больницу госпитализировали водителя фуры. Возле поврежденных автомобилей лежало бездыханное тело человека. Некоторые очевидцы предполагают, что это пешеход, который перебегал дорогу и попал в ДТП", - сказано в сообщении.