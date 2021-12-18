Смертельное ДТП на Николаевщине: погибли двое, двое - в больнице

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, погиб 16-летний юноша и его пассажир, два человека госпитализированы. Виновные в ДТП будут названы после выяснения всех обстоятельств.
Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.
Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.
Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. Они начали производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.
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