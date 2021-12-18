Смертельное ДТП на Николаевщине: погибли двое, двое - в больнице

07:08 23 Март Киев, Украина



Об этом сообщает Первомайский отдел полиции. В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей, погиб 16-летний юноша и его пассажир, два человека госпитализированы. Виновные в ДТП будут названы после выяснения всех обстоятельств.Об этом сообщает Первомайский отдел полиции.

"Произошло столкновение автомобилей Opel Astra и Opel Zafira. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. 40-летний руководитель второго легкового автомобиля и его 41-летний пассажир, оба военные, получили телесные повреждения, с которыми госпитализированы", - сообщили в полиции.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства аварии. Они начали производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения.