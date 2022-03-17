Смертельное ДТП на Николаевщине: автомобиль влетел в дерево, 2 человека погибли
12:13 18 июня Киев, Украина
На автодороге «Днепр - Николаев» возле села Михайловка Николаевской области произошла авария, водитель автомобиля Toyota Camry слетел с дороги и столкнулся с деревом, погибло 2 человека.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.
"Рассказывается, что примерно в 8:50 на автодороге Н-11 «Днепр - Николаев» водитель автомобиля Toyota Camry не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, где столкнулся с деревом. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир от полученных телесных повреждений погибли на месте", - говорится в сообщении.
Следователи устанавливают обстоятельства и причины ДТП
. Событие квалифицировано по признакам ч. 3 ст. 286 УК «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть нескольких лиц».
«Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефонам 063-426-16-72., 102», - говорится в сообщении.
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