Смертельное ДТП на Черниговщине: погибли оба водителя и пассажир

14:42 16 декабря Киев, Украина

Рано утром, на темной трассе вблизи села Лихачев Носовского района, столкнулись лоб в лоб два легковых автомобиля. По словам очевидцев, водитель одного из авто выехал на встречную полосу.



Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.



Установлено, что 39-летний водитель автомобиля "Черри М11" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем "Рено Меган", за рулем которой находился 44-летний мужчина. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водители обоих автомобилей и пассажир "Черри М11". Еще четыре пассажира (по два из каждой машины) с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие - жители Сумской области.



Полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия в рамках расследования по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек). Согласно ей, максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами еще на три года.