Смертельное ДТП: Toyota и ЗАЗ столкнулись лоб в лоб

12:23 21 октября Киев, Украина

Харькове автомобиль Toyota Land Cruiser, выехав на встречную полосу, совершил лобовое столкновение с автомобилем ЗАЗ, в результате ДТП погибли 41-летний мужчина и 15-летняя девушка.

Авария произошла 21 октября около 6:40 в районе развилки автодорог Киев-Харьков-Довжанский и Харьков-Белгород.



Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает тюремное заключение на срок от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.





Предварительно установлено, что иномарка двигалась со стороны города Дергачи в направлении улицы Салтовское шоссе. Авто выехало на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем ЗАЗ. В результате ДТП на месте погибли 41-летний водитель и 15-летняя пассажирка легковушки ЗАЗ.

В иномарке находились двое мужчин — 21 и 19 лет. Они не пострадали и отказались от госпитализации.



Правоохранители подчеркнули, что, по предварительным данным, водитель и пассажир автомобиля Toyota находились в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас они проходят медицинское освидетельствование.

По данным информированного источника в правоохранительных органах Харьковской области, в момент столкновения в автомобиле Toyota Land Cruiser находились 21-летний Владислав Кондратенко и 19-летний Дмитрий Габышев. Отец последнего работал начальником отдела полиции в Харьковском метрополитене.