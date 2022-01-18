Смертельная авария под Черновцами: погиб 21-летний водитель

08:13 04 Май Киев, Украина

Смертельная авария произошла в ночь с понедельника на вторник в селе Тарасовцы Черновицкого района.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.



Отмечается, что 21-летний местный житель двигался на автомобиле ВАЗ по автодороге со стороны села Маршинцы в направлении Тарасовцов. Не справившись с управлением, водитель допустил выезд транспортного средства за пределы дороги с последующим опрокидыванием.



Молодой человек получил травмы, несовместимые с жизнью.



Следователи полиции решают вопрос о возбуждении дела по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами (ч.2 ст.286 УК).