Смерть в Сочельник: во время пожара погибла мать с тремя детьми

08:43 07 января Киев, Украина

Масштабный пожар произошел в одном из сел Одесской области. В частном доме в огне погибли мать и трое маленьких детей. Об этом в пятницу, 6 января, сообщает в Facebook Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Там сообщили, что потушить пожар в частном доме было непросто.

"В ГСЧС поступило сообщение о пожаре в селе Белино Подольского района. Прибывшие по адресу спасатели выяснили, что около 19.00 частный дом охватило открытое пламя.

Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров и ликвидировать пожар удалось только в 20.50", - рассказали спасатели.

Во время пожара погибли 31-летняя женщина, ее двое детей в возрасте 3-х и 4-х лет и 2-летний племянник. Муж погибшей 1991 года рождения был срочно госпитализирован. У него зафиксировано значительное отравление продуктами горения.

Напомним, ранее в Малиновском районе Одессы 77-летний мужчина погиб во время пожара. Он не потушил свечу, вследствие чего в квартире начался пожар.