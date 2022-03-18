Смерть студента Львовской музыкальной академии

21-летний студент Львовской музыкальной консерватории выпал из окна общежития, от травм не совместимых с жизнью молодой человек скончался на месте. Данное происшествие случилось вечером 25 октября.
Как сообщила сайту 032.ua пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Львовщины Светлана Добровольская, парень выпрыгнул с 6 этажа общежития. Умершим оказался 21-летний житель Закарпатской области.
По данным правоохранителей, он совершил самоубийство. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК с пометкой "самоубийство".
По информации сайта, погибший парень был студентом музыкальной академии имени Н. Лысенко и учился на третьем курсе, на кафедре "духовых и ударных инструментов".
Как сообщила сайту 032.ua пресс-секретарь ГУ Национальной полиции Львовщины Светлана Добровольская, парень выпрыгнул с 6 этажа общежития. Умершим оказался 21-летний житель Закарпатской области.
По данным правоохранителей, он совершил самоубийство. По этому факту следователи открыли уголовное производство по ст. 115 УК с пометкой "самоубийство".
По информации сайта, погибший парень был студентом музыкальной академии имени Н. Лысенко и учился на третьем курсе, на кафедре "духовых и ударных инструментов".
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