Смерть и ранения: жестокая атака рашистов на предприятие в Херсоне

По его словам: "В результате прицельных обстрелов со стороны оккупационных войск в Херсоне пострадало коммунальное транспортное предприятие. Были атакованы гражданские работники, чья деятельность направлена на обеспечение нормальной жизни в городе. К несчастью, в результате этого инцидента на месте погиб 55-летний мужчина, а еще пятеро его коллег получили ранения".