Смерть и ранения: жестокая атака рашистов на предприятие в Херсоне

13:13 23 июня Киев, Украина

В Херсоне произошла жестокая атака рашситов на коммунальное транспортное предприятие. Из-за этого обстрела один человек, 55-летний мужчина, погиб, а еще пять человек получили ранения.

Информация о происшествии была опубликована в Телеграмме начальником Херсонской областной государственной администрации, Александром Прокудиным.
 
По его словам: "В результате прицельных обстрелов со стороны оккупационных войск в Херсоне пострадало коммунальное транспортное предприятие. Были атакованы гражданские работники, чья деятельность направлена на обеспечение нормальной жизни в городе. К несчастью, в результате этого инцидента на месте погиб 55-летний мужчина, а еще пятеро его коллег получили ранения".

Александр Прокудин также добавил, что пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь и медицинское обслуживание.