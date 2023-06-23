Смерть и ранения: жестокая атака рашистов на предприятие в Херсоне

В Херсоне произошла жестокая атака рашситов на коммунальное транспортное предприятие. Из-за этого обстрела один человек, 55-летний мужчина, погиб, а еще пять человек получили ранения.
Информация о происшествии была опубликована в Телеграмме начальником Херсонской областной государственной администрации, Александром Прокудиным.
Информация о происшествии была опубликована в Телеграмме начальником Херсонской областной государственной администрации, Александром Прокудиным.
Александр Прокудин также добавил, что пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь и медицинское обслуживание.
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