Служебная собака обнаружила хлеб с "начинкой"

В автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи", во время проверки багажа пассажиров автобуса, следовавшего в Беларусь, служебная собака отреагировала на наркотики.
Об этом сообщает пресс-службу ГПСУ.
Сообщается, что сотрудниками УСБУ в Черниговской области по данному факту внесены сведения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".
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