Служебная собака обнаружила хлеб с "начинкой"

15:33 30 Сентябрь Киев, Украина

В автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи", во время проверки багажа пассажиров автобуса, следовавшего в Беларусь, служебная собака отреагировала на наркотики. 
 
Об этом сообщает пресс-службу ГПСУ.
"Осмотрев дорожную сумку путешественника, 40-летнего гражданина Украины, правоохранители нашли нарезанный батон. Детально осмотрев сдобу, пограничники заметили в нем еще и "начинку" - пакетик с белым порошком. Предварительно, в пакетике мужчина вез почти 17 граммов амфетамина", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сотрудниками УСБУ в Черниговской области по данному факту внесены сведения в ЕРДР об обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 305 УК "Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров".