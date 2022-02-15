Служебная собака обнаружила хлеб с "начинкой"

15:33 30 Сентябрь Киев, Украина

В автомобильном пункте пропуска "Новые Яриловичи", во время проверки багажа пассажиров автобуса, следовавшего в Беларусь, служебная собака отреагировала на наркотики.

Об этом сообщает пресс-службу ГПСУ.

"Осмотрев дорожную сумку путешественника, 40-летнего гражданина Украины, правоохранители нашли нарезанный батон. Детально осмотрев сдобу, пограничники заметили в нем еще и "начинку" - пакетик с белым порошком. Предварительно, в пакетике мужчина вез почти 17 граммов амфетамина" , - говорится в сообщении.