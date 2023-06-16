Служба безопасности нейтрализовала шпионажную сеть в Донецкой области

Служба безопасности раскрыла нового информатора вражеских сил в прифронтовых районах Донецкой области.
По информации спецслужбы, злоумышленница отслеживала передвижение сил ВСУ на направлениях Славянск и Краматорск.
Полученную информацию она передавала через мессенджеры в ФСБ, чтобы помочь захватчикам планировать массированные воздушные удары по пунктам базирования Сил обороны и маршрутам военных колонн.
Агенты Службы безопасности задержали злоумышленницу в Краматорском районе, когда она пыталась передать закрытую информацию агрессорам. У нее был изъят мобильный телефон, который использовался для связи с российскими спецслужбами.
По данным следствия, задержанная является 49-летней местной жительницей. В декабре 2022 года она была привлечена к сотрудничеству сотрудником ФСБ. Она попала в поле зрения оккупантов из-за своих антиукраинских высказываний в запрещенной социальной сети "Одноклассники".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности официально предъявили обвинения злоумышленнице, которая в настоящее время находится под стражей.
По информации спецслужбы, злоумышленница отслеживала передвижение сил ВСУ на направлениях Славянск и Краматорск.
Полученную информацию она передавала через мессенджеры в ФСБ, чтобы помочь захватчикам планировать массированные воздушные удары по пунктам базирования Сил обороны и маршрутам военных колонн.
Агенты Службы безопасности задержали злоумышленницу в Краматорском районе, когда она пыталась передать закрытую информацию агрессорам. У нее был изъят мобильный телефон, который использовался для связи с российскими спецслужбами.
По данным следствия, задержанная является 49-летней местной жительницей. В декабре 2022 года она была привлечена к сотрудничеству сотрудником ФСБ. Она попала в поле зрения оккупантов из-за своих антиукраинских высказываний в запрещенной социальной сети "Одноклассники".
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности официально предъявили обвинения злоумышленнице, которая в настоящее время находится под стражей.
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