Случай антисемитизма в Ужгороде: на стенах здания появились надписи с призывом убивать евреев

17:28 27 декабря Киев, Украина





Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.



Ужгороде на Театральной площади появились антисемитские надписи на стене. На здании были написаны призывы к убийству евреев и приказы, адресованные представителям этого национального сообщества покинуть Украину.Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.

В тот же день на место инцидента прибыли коммунальщики, закрасившие надписи.

В свою очередь полицейские получили всю информацию из камер видеонаблюдения о вероятно причастных к делу людях. Их уже ищут правоохранители, а в полиции определяют правовую квалификацию событий.

"По информации от местной еврейской общины, правоохранительные органы расследуют этот инцидент. Антисемитские надписи уже ликвидированы. Объединенная еврейская община Украины будет держать на контроле эту ситуацию”, – говорится в сообщении.

Согласно методологии мониторинга антисемитских преступлений, который ведет историк Вячеслав Лихачев, такие инциденты не квалифицируются как акты вандализма, поскольку ни один еврейский объект не пострадал. Однако надписи были сделаны на фасаде здания напротив бывшей синагоги, где ныне расположена филармония. Примечательно также, что текст был написан на русском языке.

“Вообще же, если подытожить, то уходящий год стал годом с минимальным количеством зафиксированных антисемитских инцидентов за 20+ лет с начала систематического наблюдения. Ничего подобного волны вандализма в отношении ханукальных светильников, кстати, не наблюдалось”, – говорит Лихачев.

По предварительной информации, на подконтрольной украинскому правительству территории за год зафиксировали пять случаев антисемитского вандализма (два из них – до 24.02) и один случай антисемитского насилия.