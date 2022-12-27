Случай антисемитизма в Ужгороде: на стенах здания появились надписи с призывом убивать евреев

В Ужгороде на Театральной площади появились антисемитские надписи на стене. На здании были написаны призывы к убийству евреев и приказы, адресованные представителям этого национального сообщества покинуть Украину.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.
Об этом сообщает Объединенная еврейская община Украины.
В тот же день на место инцидента прибыли коммунальщики, закрасившие надписи.
В свою очередь полицейские получили всю информацию из камер видеонаблюдения о вероятно причастных к делу людях. Их уже ищут правоохранители, а в полиции определяют правовую квалификацию событий.
Согласно методологии мониторинга антисемитских преступлений, который ведет историк Вячеслав Лихачев, такие инциденты не квалифицируются как акты вандализма, поскольку ни один еврейский объект не пострадал. Однако надписи были сделаны на фасаде здания напротив бывшей синагоги, где ныне расположена филармония. Примечательно также, что текст был написан на русском языке.
По предварительной информации, на подконтрольной украинскому правительству территории за год зафиксировали пять случаев антисемитского вандализма (два из них – до 24.02) и один случай антисемитского насилия.
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