Сливал рашистам геолокации украинских воинов в Славянске: СБУ задержала российского информатора

Служба безопасности задержала еще одного информатора ФСБ, собиравшего для агрессора разведданные о местах базирования Сил обороны в прифронтовых районах Донбасса. Его приоритетом были локации тяжелого вооружения и бронетехники иностранного производства на территории Славянска.
Фигурант отправлял данные в чат-бот фсб, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке Украины.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта.
В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника у его дома. У фигуранта изъят телефон, который он использовал для коммуникации по ФСБ. По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины.
В поле зрения агрессора мужчина попал в качестве активного пользователя прокремлевских пабликов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Фигурант отправлял данные в чат-бот фсб, который российская спецслужба создала для сбора информации об украинских защитниках на востоке Украины.
Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки новых воздушных атак на подразделения ВСУ вблизи линии фронта.
В результате контрдиверсионных мер сотрудники СБУ задержали злоумышленника у его дома. У фигуранта изъят телефон, который он использовал для коммуникации по ФСБ. По данным следствия, вражеским приспешником оказался работник одного из заводов Славянска, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству против Украины.
В поле зрения агрессора мужчина попал в качестве активного пользователя прокремлевских пабликов, где неоднократно оставлял собственные антиукраинские комментарии.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
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