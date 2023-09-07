Сливал направления полетов авиации ВСУ: задержан российский информатор

СБУ разоблачила российского агента, собиравшего информацию о перемещении Сил обороны и последствиях вражеских обстрелов в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Также злоумышленник фиксировал направления полетов боевых самолетов и вертолетов ВСУ, выполнявших задания на фронте. Получившуюся информацию он переправлял через соцсеть «Вконтакте» в виде фотографий с координатами.
По данным следствия, приспешником рашистов оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.
Он вышел на свою знакомую из Краснодара, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах
По данным следствия, приспешником рашистов оказался житель Кривого Рога, который после 24 февраля 2022 года начал собирать и распространять сведения о дислокации Сил обороны.
Он вышел на свою знакомую из Краснодара, которая находится в поле зрения российских спецслужб. Именно через нее информация о маршрутах
перемещения украинской военной техники и последствиях воздушных атак россии могли попасть к оккупантам.
Во время обыска по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника, которую он использовал в подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.
Также в его доме изъята запретная символика коммунистического режима.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ);
▪️ ч. 1 ст. 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и националистического тоталитарных режимов).
Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.
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