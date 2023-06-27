"Сливал" локации ВСУ: СБУ задержала администратора прокремлевского телеграм-канала

11:28 27 июня Киев, Украина

Во время контрдиверсионных мер в Донецкой области, контрразведка СБУ задержала очередного информатора, работавшего на врага.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленником оказался житель Покровского района, который после начала полномасштабного вторжения россии создал свой телеграм-канал.

На этом ресурсе он публиковал электронные карты с отметками мест базирования и перемещения подразделений ВСУ на Авдеевском направлении.



Соответствующую информацию он по собственной инициативе собирал на выездах на местность, где скрыто фиксировал локации украинских защитников. Также он опубликовал сведения о последствиях российских воздушных ударов по территории района. В этих сообщениях он "засвечивал" координаты пострадавших украинских объектов с привязкой к местности.



Установлено, что среди основных пользователей интернет-ресурса были боевики оккупационных группировок и представители спецслужб россии, участвующие в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.



Кроме того, фигурант использовал собственный телеграм-канал для распространения фейков кремлевской пропаганды по общественно-политической ситуации в регионе.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины в условиях военного положения).



Пока он под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.