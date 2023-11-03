Сливал информацию о перемещении ВСУ и техники: в Запорожье разоблачен агент ФСБ

11:51 03 ноября Киев, Украина

Служба безопасности Украины задержала информатора ФСБ, который пытался получить секретную информацию о Вооруженных Силах Украины через должность в областной военной администрации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



В должности главного специалиста отдела кибербезопасности ОВА он пытался скрыто получить секретную информацию о дислокации ВСУ и оборонных закупках на территории региона.



Чтобы получить тайные сведения, российский «крот» пытался использовать свой доступ к серверам госучреждения. Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно задержали злоумышленника и тем самым предотвратили передачу разведданных агрессору.



По данным следствия, вражеским информатором оказался житель Запорожья, инженер-радиотехник по образованию. До устройства в областную военную администрацию он работал на одном из местных предприятий, осуществляющих техобслуживание военной техники Сил обороны.



Установлено, что в сентябре этого года он по собственной инициативе предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины. Об этом он написал в один из российских чат-ботов, созданных для сбора информации о перемещении подразделений ВСУ в прифронтовых регионах.



Затем на него дистанционно вышел кадровый сотрудник ФСБ и привлек к сотрудничеству. По заданию российской спецслужбы злоумышленник скрыто снимал на телефон производственные мощности завода и находившуюся там военную технику.



Также он пытался найти ремонтные базы и другие логистические центры украинских защитников на территории областного центра. Для коммуникации с оккупантами их приспешник использовал анонимные чаты в мессенджере.



Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами подрывной деятельности в пользу россии.



Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.