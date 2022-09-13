Следователи объявили подозрения двум российским капитанам судов за незаконную перевозку украденного в Украине зерна

08:23 13 сентября Киев, Украина

Следователи обвинили в незаконной перевозке похищенного украинского зерна из временно оккупированного Крыма в третьи страны капитанов судов "Матрос Кошка" и "Амур-2501".



Об этом сообщает пресс- служба Прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.



Следователи зафиксировали, что эти два корабля под флагами рф шесть раз незаконно заходили в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма.



Подозреваемые обеспечивали загрузку судов зерном, которую оккупанты незаконно вывезли из временно неподконтрольных районов юга материковой Украины, и перевозили наше зерно в третьи страны. Также капитаны выключали автоматические идентификационные системы (AIS) и вносили фиктивные сведения курса, будто их суда направлялись в порты россии, а не оккупированный Крым.



Прокуратура квалифицирует это преступление как нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию полуострова и выезда из нее (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.



Напомним, что благодаря ходатайствам Прокуратуры АРК уже наложены аресты на 12 судов, причастных к схеме перевозки награбленного оккупантами украинского зерна.