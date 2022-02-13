Славянск: экс-боевик "ДНР" убил мужчину

16:08 20 Май Киев, Украина

Полиция задержала ранее судимого за сепаратизм и участие в незаконных вооруженных формированиях мужчину по подозрению в убийстве. 
 
Об этом сообщает Краматорское райуправление полиции Донецкой области.
 
В Славянске в одном из гаражей, расположенного в микрорайоне Целинный, 8 мая было обнаружено тело 56-летнего мужчины с огнестрельным ранением. 
 
Полицейские провели следственные действия и установили лицо, причастное к убийству. Им оказался 35-летний ранее судимый за сепаратизм и участие в незаконных вооруженных формированиях (ст. 260 Уголовного кодекса Украины) житель Славянска.

Во время проведения обыска по месту жительства фигуранта полицейские изъяли пистолет - орудие преступления, автомат Калашникова и патроны к ним. Установлено, что оружие осталось у фигуранта со времен его пребывания в рядах незаконных вооруженных формированиях "ДНР".
изъятое оружие у преступника
Под процессуальным руководством прокуратуры возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 115 (Убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
 
Подозреваемому судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.