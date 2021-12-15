"Сладкая тайна": задержан сотрудник СБУ за госизмену

15:24 11 Август Киев, Украина

Госбюро расследований совместно с СБУ задержали двух злоумышленников при попытке передачи секретной информации спецслужбам России.

Так, офицер Службы безопасности Украины, по указанию так называемых "кураторов", собирал информацию, составляющую государственную тайну. Данные передавал российским спецслужбам через "курьера" - военного пенсионера. Кроме того, представитель СБУ оказывал РФ помощь в проведении подрывной деятельности против Украины.

Обоих злоумышленников задержали с поличным: когда сотрудник СБУ передал сведения сообщнику, которые тот собирался вывезти за границу. Тайником для носителя с секретной информацией были конфеты.

Сотруднику СБУ и "курьеру" сообщено о подозрении в государственной измене (ст. 111 УКУ). Оба подозреваемых взяты под стражу сроком на 60 суток. Фигурантам грозит лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.