Скандальное ограбление: во Франции на €600 тыс. обокрали саудовскую принцессу

13:03 07 ноября Киев, Украина

Очередная нашумевшая кража произошла в Париже. Совсем недавно был задержан выходец из Конго при попытке украсть уникальную скульптуру XIII века из Лувра. Тогда задержанный пояснил свой поступок желанием "забрать то, что было украдено из Африки".

В этот раз из парижской квартиры 47-летней саудовской принцессы неизвестные злоумышленники похитили ценные вещи на сумму около €600 тыс. Об этом сообщило издание La Parisien.

По его данным, из квартиры площадью 200 м2, исчезли 35 сумок Hermès стоимостью от $10 тыс. до €35 тыс. каждая. Также пропали ювелирные украшения, включая часы Cartier за €80 тыс, и дизайнерские шубы.

Саудовская принцесса отдыхала на юге Франции с августа и вернулась в Париж только 5 ноября. Полиция не нашла следов взлома квартиры, но при этом оттуда исчез дубликат ключей.

В связи с этим следователи подозревают в причастности к краже знакомую принцессы, которая бывала у нее дома. Она несколько раз предлагала продать ценные вещи на аукционе E-Bay, но принцесса отказывалась.