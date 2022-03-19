Ситуация во всех регионах по состоянию на 8:00 18 марта

Киевщина
Тревоги ракетных ударов по всей области. Наиболее горячими точками остается: Бучанский район – Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка, направление Житомирской трассы, Вышгородский район и 4 общины в Броварском районе.
Черниговщина
Оборонительные бои возле Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды. Связь ограничена. Ночью несколько воздушных тревог, днем и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города.
Тяжелая ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.
Сумщина
В Ахтырском районе и в окрестностях Сум продолжались ночные артобстрелы российской армии.
В селах этих районов орки выгнали людей из домов, издеваются над ними, забирают еду, ломают телефоны и жгут дома.
Из некоторых населенных пунктов уносят всех мужчин в неизвестном направлении.
Утром Сумщина получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.
Житомирщина
Несколько тревог, без разрушений и потерь
Кировоградская область
Ситуация спокойная
Днепропетровщина
Ночь была спокойной. Утром тревога
Харьковщина
В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке, при повторном обстреле торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. По области: продолжаются бои в Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлении.
Запорожская область
Запорожская область без существенных изменений. Ночью было тихо
Ровенщина
Ночь была спокойной, однако была одна воздушная тревога
Волынь
Ночь была тихой
Винница
Ситуация в целом спокойна, кроме воздушных тревог.
Закарпатье
Ночь прошла спокойно
Хмельницкая область
Утром – воздушная тревога, в общем ночь – спокойно
Тернополь
Утром — воздушная тревога, ночь была спокойной.
Черкассы
Ситуация спокойная
Львовщина
Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 произошло несколько взрывов. По предварительной информации – три. Обстоятельства и результаты обстрелов выясняются.
Полтавщина
Ночь была тихой
Черновцы
Все спокойно
Ивано-Франковск
Ночь прошла спокойно, утром одна тревога.
Луганщина
Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке – здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5.00 накрыли Градами Кременную и Лисичанск. Число жертв среди мирного населения уточняется.
За ночь двое погибших.
Донетчина
По всей линии фронта на севере и в центре области – обстрелы. Мариуполь остается в осаде. Уличные бои
Марьинка, Красногоровка, Авдеевка – обстрелы. Еще продолжаются. Очеретинская ВГА: всю ночь обстрелы в районе Верхнеторецкая, Новобахмутовки, Красногоровки, обстрелы продолжаются и по сей день.
Николаевщина
На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях орки терроризируют местное население в селах.
Херсонщина
За последние сутки в Херсонской области смешались взрывы и выстрелы. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне орки установили новые блокпосты.
Люди ждут зеленые коридоры.
Одесса
Одна воздушная тревога ночью
Начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали нанести сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.
Оборонительные бои возле Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды. Связь ограничена. Ночью несколько воздушных тревог, днем и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города.
Тяжелая ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.
Сумщина
В Ахтырском районе и в окрестностях Сум продолжались ночные артобстрелы российской армии.
В селах этих районов орки выгнали людей из домов, издеваются над ними, забирают еду, ломают телефоны и жгут дома.
Из некоторых населенных пунктов уносят всех мужчин в неизвестном направлении.
Утром Сумщина получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.
Житомирщина
Несколько тревог, без разрушений и потерь
Кировоградская область
Ситуация спокойная
Днепропетровщина
Ночь была спокойной. Утром тревога
Харьковщина
В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке, при повторном обстреле торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. По области: продолжаются бои в Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлении.
Запорожская область
Запорожская область без существенных изменений. Ночью было тихо
Ровенщина
Ночь была спокойной, однако была одна воздушная тревога
Волынь
Ночь была тихой
Винница
Ситуация в целом спокойна, кроме воздушных тревог.
Закарпатье
Ночь прошла спокойно
Хмельницкая область
Утром – воздушная тревога, в общем ночь – спокойно
Тернополь
Утром — воздушная тревога, ночь была спокойной.
Черкассы
Ситуация спокойная
Львовщина
Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 произошло несколько взрывов. По предварительной информации – три. Обстоятельства и результаты обстрелов выясняются.
Полтавщина
Ночь была тихой
Черновцы
Все спокойно
Ивано-Франковск
Ночь прошла спокойно, утром одна тревога.
Луганщина
Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке – здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5.00 накрыли Градами Кременную и Лисичанск. Число жертв среди мирного населения уточняется.
За ночь двое погибших.
Донетчина
По всей линии фронта на севере и в центре области – обстрелы. Мариуполь остается в осаде. Уличные бои
Марьинка, Красногоровка, Авдеевка – обстрелы. Еще продолжаются. Очеретинская ВГА: всю ночь обстрелы в районе Верхнеторецкая, Новобахмутовки, Красногоровки, обстрелы продолжаются и по сей день.
Николаевщина
На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях орки терроризируют местное население в селах.
Херсонщина
За последние сутки в Херсонской области смешались взрывы и выстрелы. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне орки установили новые блокпосты.
Люди ждут зеленые коридоры.
Одесса
Одна воздушная тревога ночью
Начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа русскому военному вторжению. Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали нанести сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонительные рубежи.
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