Ситуация в Энергодаре: похищение работников, город без отопления и горячей воды

08:55 06 февраля Киев, Украина





Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время выступления в эфире национального телемарафона.



Он рассказал, что увозят в неизвестном направлении работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от Росатома. Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области участились случаи похищений работников Запорожской АЭС.Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время выступления в эфире национального телемарафона.Он рассказал, что увозят в неизвестном направлении работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от Росатома.

"Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", - заявил Орлов.

По его словам, подписали контракты менее тысячи человек, что критически мало для нормальной работы станции.

"Потому захватчики ищут работников на АЭС даже в соцсетях", - сообщил он.

Мэр также проинформировал, что ЗАЭС сегодня подключена к энергосистеме Украины, но при этом не генерирует электрическую энергию, а потребляет ее.