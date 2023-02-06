Ситуация в Энергодаре: похищение работников, город без отопления и горячей воды

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области участились случаи похищений работников Запорожской АЭС.
Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время выступления в эфире национального телемарафона.
Он рассказал, что увозят в неизвестном направлении работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от Росатома.
Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время выступления в эфире национального телемарафона.
Он рассказал, что увозят в неизвестном направлении работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от Росатома.
По его словам, подписали контракты менее тысячи человек, что критически мало для нормальной работы станции.
Мэр также проинформировал, что ЗАЭС сегодня подключена к энергосистеме Украины, но при этом не генерирует электрическую энергию, а потребляет ее.
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