Ситуация в Энергодаре: похищение работников, город без отопления и горячей воды

08:55 06 февраля Киев, Украина

Во временно захваченном Энергодаре Запорожской области участились случаи похищений работников Запорожской АЭС.

Об этом в воскресенье, 5 февраля, заявил мэр Энергодара Дмитрий Орлов во время выступления в эфире национального телемарафона.

Он рассказал, что увозят в неизвестном направлении работников атомной станции, которые не соглашаются подписывать контракты с фейковой компанией от Росатома.
 
"Последние 2-3 дня таких случаев стало больше", - заявил Орлов.
 
По его словам, подписали контракты менее тысячи человек, что критически мало для нормальной работы станции.
 
"Потому захватчики ищут работников на АЭС даже в соцсетях", - сообщил он.
 
Мэр также проинформировал, что ЗАЭС сегодня подключена к энергосистеме Украины, но при этом не генерирует электрическую энергию, а потребляет ее.
 
"Ситуация в Энергодаре остается критической, потому что в городе фактически нет отопления, враг не дает запустить ни один из энергоблоков атомной станции. Другого источника для обеспечения централизованного отопления у нас нет. Горячей воды тоже нет. В домах 10-15 градусов. В городе остаются 15 тысяч жителей", - добавил Орлов.