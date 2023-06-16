Силы ПВО ВСУ успешно отразили атаку: 37 ракет и 29 дронов уничтожены

Во время ночной атаки 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 "шахедов", сообщили в воздушных силах ВСУ.
Отмечается, что россияне выпустили 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений российские войска атаковали иранскими беспилотниками Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов.
По информации командования, ночью противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".
В общей сложности силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей:
- 37 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 29 ударных БпЛА Shahed-136/131;
- 1 разведывательный БПЛА оперативно-тактического уровня.
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