Силы ПВО ВСУ успешно отразили атаку: 37 ракет и 29 дронов уничтожены

09:42 29 мая Киев, Украина

Во время ночной атаки 29 мая силы ПВО уничтожили 37 крылатых ракет и 29 "шахедов", сообщили в воздушных силах ВСУ

"С 00.00 по 05.00 29 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины крылатыми ракетами и ударными дронами", - сообщили в командовании.

Отмечается, что россияне выпустили 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Каспийского моря. С северного и южного направлений российские войска атаковали иранскими беспилотниками Shahed-136/131. Всего – около 35 ударных дронов.



По информации командования, ночью противовоздушная оборона работала в зонах ответственности всех воздушных командований Воздушных Сил: "Центр", "Восток", "Юг" и "Запад".



В общей сложности силы ПВО уничтожили 67 воздушных целей: