Силы ПВО утром сбили еще три иранских дрона-камикадзе над Одесчиной

11:17 27 сентября Киев, Украина

Во вторник, 27 сентября, противовоздушная оборона Военно-морских сил уничтожила три беспилотника-камикадзе Shahed-136, которые были нацелены на Одесскую область, сообщили в командовании Воздушных сил.

«27 сентября, около 8 часов утра, противовоздушной обороной Военно-морских сил Вооруженных сил Украины уничтожены три из трех беспилотников-камикадзе Shahed-136, атаковавших Одесчину», – говорится в сообщении.

Там добавили, что военнослужащие всех Сил обороны Украины ищут эффективные методы противодействия баражирующим боеприпасам и приобретают все больше опыта в уничтожении дронов-камикадзе.



Россия атакует юг и, в частности, Одесскую область, а также восток Украины иранскими беспилотниками каждый день, начиная с пятницы, 23 сентября. Спикер воздушных сил Юрий Игнат считает, что это свидетельствует об изменении тактики врага: он пытается экономить дорогие крылатые ракеты, которые стоят несколько миллионов долларов, нанося удары сравнительно дешевыми беспилотниками-камикадзе.



Напомним, в понедельник оккупанты ударили беспилотниками по военной инфраструктуре Одесской области, в результате чего началась детонация боеприпасов. Власти эвакуировали население с территории, где расположен пораженный объект, в более безопасные места. Еще раньше россияне ударили такими беспилотниками по административному зданию в центре Одессы и по припортовому зданию в Одессе. Большое количество этих дронов защитникам украинского неба удалось сбить.