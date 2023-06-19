Силы ПВО успешно сбили ракеты "Калибр" над Одесской областью

09:09 19 июня Киев, Украина

Над Одесской областью, ночью, силы противовоздушной обороны уничтожили все четыре ракеты "Калибр", выпущенные российскими агрессорами.

Информацию о произошедшем в Телеграмме поделился председатель Общественного совета, присутствующего при Одесской областной военной администрации, Сергей Братчук.
 
"Ночная ракетная атака из акватории Черного моря: успехи Одесской области. Все четыре ракеты "Калибр" были полностью уничтожены благодаря силам противовоздушной обороны. Искренняя благодарность военным за успешное противодействие!", - прокомментировал он.