Силы ПВО успешно сбили ракеты "Калибр" над Одесской областью

09:09 19 июня Киев, Украина

Над Одесской областью, ночью, силы противовоздушной обороны уничтожили все четыре ракеты "Калибр", выпущенные российскими агрессорами.



Информацию о произошедшем в Телеграмме поделился председатель Общественного совета, присутствующего при Одесской областной военной администрации, Сергей Братчук.