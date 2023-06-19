Силы ПВО успешно сбили ракеты "Калибр" над Одесской областью

Над Одесской областью, ночью, силы противовоздушной обороны уничтожили все четыре ракеты "Калибр", выпущенные российскими агрессорами.
Информацию о произошедшем в Телеграмме поделился председатель Общественного совета, присутствующего при Одесской областной военной администрации, Сергей Братчук.
Информацию о произошедшем в Телеграмме поделился председатель Общественного совета, присутствующего при Одесской областной военной администрации, Сергей Братчук.
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