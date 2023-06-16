Силы ПВО уничтожили более 20 воздушных целей вокруг Киева

08:01 06 июня Киев, Украина

В ночь на вторник, 6 июня, силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили более 20 воздушных целей вокруг Киева

Об этом сообщил Сергей Попко, начальник Киевской городской военной администрации.



По его словам, произошла массированная ракетная атака, предположительно с использованием крылатых ракет типа Х-101/555. Пуски были осуществлены с традиционных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

По предварительным данным, силы и средства ПВО в области столицы успешно обнаружили и уничтожили более 20 вражеских воздушных целей. Все цели были сбиты, попаданий не зафиксировано.



Также он подтвердил, что в результате падения обломков в Деснянском районе было повреждено дорожное покрытие и линии электропередач троллейбусного сообщения, а также некоторые окна магазина.



Информация о пострадавших пока не поступала. Данные о разрушениях и пострадавших собираются и уточняются. Начальник Киевской городской военной администрации назвал воинов ПВО настоящими героями, отметив их важную роль в защите столицы.