Силы ПВО сбили ночью вражеский беспилотник над Днепропетровщиной

11:26 05 июля Киев, Украина

В ночь на 5 июля силы противовоздушной обороны успешно сбили вражеский беспилотник типа "Шахед" над территорией Днепропетровской области.



Об этом проинформировал Сергей Лысак, председатель Днепропетровской областной военной администрации, через Telegram.



Согласно его сообщению, беспилотный аппарат "Шахед-136" был сбит ночью защитниками из ОК "Восток" и "приземлен" на территории области.



Кроме того, глава областной военной администрации отметил, что утром противник нанес удар с помощью беспилотного летательного аппарата на Марганецкую громаду, расположенную на Никопольщине.