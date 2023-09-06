Силы обороны атаковали российскую военную базу в оккупированном Крыму - ГУР

Силы обороны Украины нанесли удар по 126 отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота российской федерации, базирующейся в селе Перевальное временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
По его словам, удар был нанесен высокоточным оружием, которое привело к серьезным повреждениям инфраструктуры бригады.
Местные жители сообщили о трех погибших и многих раненых российских военнослужащих, которых доставили в госпиталь в Симферополе.
Это не первый удар по 126-й бригаде. Как заявил в интервью генерал-майор Кирилл Буданов, Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов.
По его словам, удар был нанесен высокоточным оружием, которое привело к серьезным повреждениям инфраструктуры бригады.
Местные жители сообщили о трех погибших и многих раненых российских военнослужащих, которых доставили в госпиталь в Симферополе.
Это не первый удар по 126-й бригаде. Как заявил в интервью генерал-майор Кирилл Буданов, Украина теперь может наносить поражения и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма.
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