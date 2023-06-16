Сильные взрывы в оккупированном Бердянске: рашисты потеряли С-300

10:07 26 мая Киев, Украина





По информации, опубликованной в Telegram-канале "Бердянск Сегодня", на фото и видеозаписях видно, как над портовым городом поднимается густой столб дыма.



После взрыва возник сильный пожар. Бердянская городская военная администрация (МВА) сообщила, что оккупанты потеряли несколько установок С-300. Громкие взрывы прогремели в городе Бердянске Запорожской области вечером 25 мая, во временно оккупированной территории.По информации, опубликованной в Telegram-канале "Бердянск Сегодня", на фото и видеозаписях видно, как над портовым городом поднимается густой столб дыма.После взрыва возник сильный пожар. Бердянская городская военная администрация (МВА) сообщила, что оккупанты потеряли несколько установок С-300.

"Оккупанты не смогли сохранить свои установки С-300. Мы благодарим наших воинов! Это еще один шаг к освобождению Бердянска", - говорится в сообщении МВА.



Также в сети появились другие видеозаписи с места происшествия, в том числе одно из них было опубликовано изданием.