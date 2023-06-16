Сильные взрывы в оккупированном Бердянске: рашисты потеряли С-300

Громкие взрывы прогремели в городе Бердянске Запорожской области вечером 25 мая, во временно оккупированной территории.
По информации, опубликованной в Telegram-канале "Бердянск Сегодня", на фото и видеозаписях видно, как над портовым городом поднимается густой столб дыма.
После взрыва возник сильный пожар. Бердянская городская военная администрация (МВА) сообщила, что оккупанты потеряли несколько установок С-300.
По информации, опубликованной в Telegram-канале "Бердянск Сегодня", на фото и видеозаписях видно, как над портовым городом поднимается густой столб дыма.
После взрыва возник сильный пожар. Бердянская городская военная администрация (МВА) сообщила, что оккупанты потеряли несколько установок С-300.
Также в сети появились другие видеозаписи с места происшествия, в том числе одно из них было опубликовано изданием.
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