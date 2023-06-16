Силами ПВО все 10 ракет, выпущенных рашистами по Киеву, уничтожены
09:52 01 июня Киев, Украина
Враг атаковал столицу семью баллистическими ракетами «Искандер
-М» и тремя крылатыми ракетами «Искандер-К». Все 10 ракет уничтожены.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
"Около 02.45 1 июня 2023 года российские оккупанты продолжили серию атак на столицу Украины — город Киев. Опять противник коварно атакует баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер"",
- сообщили в Воздушных силах.
Всего оккупанты выпустили 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" с северного направления - Брянская область рф.
"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины все 10 уничтожены: семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К", — говорится в сообщении.
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