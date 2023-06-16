Силами ПВО все 10 ракет, выпущенных рашистами по Киеву, уничтожены

09:52 01 июня Киев, Украина





Об этом сообщили в Воздушных силах. Враг атаковал столицу семью баллистическими ракетами «Искандер -М» и тремя крылатыми ракетами «Искандер-К». Все 10 ракет уничтожены.Об этом сообщили в Воздушных силах.

"Около 02.45 1 июня 2023 года российские оккупанты продолжили серию атак на столицу Украины — город Киев . Опять противник коварно атакует баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер"", - сообщили в Воздушных силах.

Всего оккупанты выпустили 10 баллистических и крылатых ракет типа "Искандер" с северного направления - Брянская область рф.