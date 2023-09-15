13:32 15 сентября Киев, Украина

Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича по делу о государственной измене. Ему сообщили о подозрении в госизмене, но пока не задержали.



Об этом сообщает пресс-служба Об этом сообщает пресс-служба СБУ

"Служба безопасности Украины совместно с ДБР и Офисом генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности народного депутата Нестора Шуфрича", — сообщили правоохранители.

Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк задерживал в прошлом году

Как рассказали в СБУ, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров кремля в Украине. Например, рассказывал, что Украина искусственное образование.





Позже источники в СБУ сообщили, что во время обыска у Шуфрича обнаружили колорадские ленты, медали, "двухголовых орлов", ордена и кителя.

В 2019 году Нестор Шуфрич был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".



4 марта 2022 года Шуфрича задержала территориальная оборона Киева из-за того, что он делал селфи на блокпостах. Шуфрич тогда заявил, что это было для подтверждения того, что он остается в столице, несмотря на боевые действия в ее окрестностях.

Нестор Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова.