Шуфричу вручили подозрение в государственной измене

Служба безопасности Украины проводит обыски у народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича по делу о государственной измене. Ему сообщили о подозрении в госизмене, но пока не задержали.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Напомним, именно Сивкович курировал работу бывшего начальника крымского главка СБУ Кулинича, которого лично Малюк задерживал в прошлом году
Как рассказали в СБУ, по заданию Сивковича Шуфрич был одним из рупоров кремля в Украине. Например, рассказывал, что Украина искусственное образование.
Позже источники в СБУ сообщили, что во время обыска у Шуфрича обнаружили колорадские ленты, медали, "двухголовых орлов", ордена и кителя.
В 2019 году Нестор Шуфрич был избран народным депутатом от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
4 марта 2022 года Шуфрича задержала территориальная оборона Киева из-за того, что он делал селфи на блокпостах. Шуфрич тогда заявил, что это было для подтверждения того, что он остается в столице, несмотря на боевые действия в ее окрестностях.
Нестор Шуфрич до сих пор возглавляет комитет Верховной Рады по свободе слова.
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