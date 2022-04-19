13:31 19 апреля Киев, Украина

Оккупационные войска начали штурм украинских позиций на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На этом заводе остаются главные силы украинских защитников города.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.



«Россия согнала на штурм «Азовстали» всех, кого можно и нельзя: свои регулярные войска, кадыровцев, орков из «Л/ДНР». Окружили и бомбят из тяжелых орудий и авиации», – отметил Арестович.



В то же время советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подчеркнул , что оккупанты наносят удары не только сверхмощными бомбами по «Азовстали», но артиллерией и танками продолжают хаотическое нанесение ударов по жилому сектору Левобережного района.