Штормовые порывы ветра обесточили сотни населенных пунктов - ГСЧС

11:39 05 ноября Киев, Украина

Над территорией Украины вновь бушевал штормовой ветер. В связи с этим в субботу в 17 регионах был объявлен І уровень опасности. По информации ГСЧС и Укрэнерго, на воскресенье, 5 ноября, в Украине из-за непогоды обесточены 282 населенных пункта в восьми областях.

"На территории страны в результате усложнения погодных условий (порывы ветра), по информации Укрэнерго, обесточены 282 населенных пункта в восьми областях (Киевская - 77, Черниговская - 77, Одесская - 51, Сумская - 27, Полтавская - 21, Хмельницкая - 13, Днепропетровская - 10 и Житомирская - 6)", – говорится в сообщении.

Указано, что к возобновлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в текущие выходные. В Украине ожидается дождь и порывы ветра до 20 м/с. В субботу сообщалось об отключении света из-за непогоды.

Сегодня стало известно, что в Киеве зафиксировано подтопление. Пострадал один человек.