Штормовые порывы ветра обесточили сотни населенных пунктов - ГСЧС

Над территорией Украины вновь бушевал штормовой ветер. В связи с этим в субботу в 17 регионах был объявлен І уровень опасности. По информации ГСЧС и Укрэнерго, на воскресенье, 5 ноября, в Украине из-за непогоды обесточены 282 населенных пункта в восьми областях.
Указано, что к возобновлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.
Напомним, синоптики предупредили об ухудшении погоды в текущие выходные. В Украине ожидается дождь и порывы ветра до 20 м/с. В субботу сообщалось об отключении света из-за непогоды.
Сегодня стало известно, что в Киеве зафиксировано подтопление. Пострадал один человек.
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